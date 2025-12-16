RELEASE PARTY ONDINE + Anaëlle Drek Peniche Marcounet Paris

ONDINE

Entre la poésie d’Olivia Ruiz, la puissance d’Izïa et les mélodies de Camille, Ondine est une artiste qui ne fait pas de concessions : sur scène, elle allie ses deux pratiques, la musique et le théâtre. Dans un rapport très frontal au public, elle sait donner aux spectateurs une place spéciale et privilégiée. En pop et en chanson, si les textes d’Ondine sont sensibles et mélancoliques, son attitude est énergique, solaire et loufoque. Le temps est suspendu et on tourne en dérision un quotidien morose et sombre.Ondine a sorti son premier EP en 2022 et a enchaîné les concerts dans des salles parisiennes : le Truskel, le Metaxu, le Bizzart’ ou encore la flèche d’or. En octobre 2024, le single « ce que je cherche » donne un nouvel élan à son parcours . Le 7 novembre 2025, “c’est trop bizarre”, nouveau single avec clip d’un Ep a éclos et marque le début d’une nouvelle aire.

Anaëlle Drek

Portée par des influences allant de Zazie à Alain Souchon, d’Adele à Lady Gaga, Anaëlle Drek est autrice-compositrice-interprète, mêlant pop française, énergie rock et poésie à fleur de peau. Sa voix se pose sur des mélodies vibrantes et des textes intimes, explorant l’errance, le désir, la quête de sens et les orages intérieurs. Originaire de Lille, elle grandit entre violon, piano, guitare et besoin de se raconter. Très tôt, la scène devient pour elle un exutoire et un espace de vérité. Après des années d’exploration en solitaire, elle s’apprête à dévoiler ses premiers morceaux, empreints de sincérité et d’intensité.

Un concert intimiste et vibrant pour fêter la sortie du nouveau single d’ONDINE avec la talentueuse Anaëlle Drek en première partie

Le mercredi 11 mars 2026

de 20h00 à 22h00

payant Prévente standard : 12 EUR Tout public.

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris

