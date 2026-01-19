Release Party Pain Tedd

3 place de la gare Polisot Aube

Tarif : – – Eur

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

L’Aiguillage vous propose une soirée de concerts avec la Release Party de Pain Tedd et Dirty Rodeo

-Pain Tedd Rock Français Punk Rock

Pain Tedd c’est du Rock français aux sonorités Punk, parfois Blues ou même Rockabilly. Avec des textes aiguisés et percutants, Pain Tedd vous embarque dans son univers teinté de pogos, de sueur et de bières.

Ils sortaient leur deuxième album sur la scène de “L’Aiguillage prend l’air” en 2021, c’est au tour de leur nouvel opus“ Un peu plus de Rien” de prendre vie à l’aiguillage. Un album placé sous le signe du Rock’n roll avec de nombreux feat à retrouver sur scène.

-Dirty Rodeo stoner Punk

Pas besoin d’être trois pour faire du rock. À la recherche d’un monde meilleur, les deux frangins de Dirty Rodeo reviennent avec un nouvel album intitulé AT LEAST WE TRY. Entre post hardcore et pop le duo se cherche autant dans les idoles du siècle dernier que dans les groupes porteurs d’avenir.

Tarif unique 8€

Réservations et renseignements contact@laiguillage.org ou 03 51 63 71 52

Ouverture du café associatif et petite restauration de saison 8 .

3 place de la gare Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Release Party Pain Tedd Polisot a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne