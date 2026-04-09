Release Party Simon Bateau El Alamein paris

Le guitariste parisien Simon Chenet fait voyager sa musique entre musette-oriental-rock, groove instrumental et influences afro-latines dans un paysage sonore cinématographique. Ses concerts se déroulent comme un road movie musical : atmosphérique et mélodique, se transformant progressivement en grooves hypnotiques et en énergie inspirante. Une guitare chantante et expressive, entre rêve et dancefloor.

SAMEDI 11 AVRIL

Bateau El Alamein.

Ouverture pont supérieur 18h30

Début du show 21h00

8 Port de la Gare, 75013 Paris

Notre lieu se veut inclusif et bienveillant, nous ne tolérons aucune forme de discrimination

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Le guitariste parisien Simon Chenet fait voyager sa musique entre musette-oriental-rock, groove instrumental et influences afro-latines dans un paysage sonore cinématographique. Ses concerts se déroulent comme un road movie musical : atmosphérique et mélodique, se transformant progressivement en grooves hypnotiques et en énergie inspirante. Une guitare chantante et expressive, entre rêve et dancefloor.

Le samedi 11 avril 2026

de 20h00 à 23h59

payant

Des 12,90 en prévente

14€ sur place

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-12T02:59:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T20:00:00+02:00_2026-04-11T23:59:00+02:00

Bateau El Alamein 8 port de la gare 75013 paris

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