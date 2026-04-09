Release Party Simon Bateau El Alamein paris
Release Party Simon Bateau El Alamein paris samedi 11 avril 2026.
Le guitariste parisien Simon Chenet fait voyager sa musique entre musette-oriental-rock, groove instrumental et influences afro-latines dans un paysage sonore cinématographique. Ses concerts se déroulent comme un road movie musical : atmosphérique et mélodique, se transformant progressivement en grooves hypnotiques et en énergie inspirante. Une guitare chantante et expressive, entre rêve et dancefloor.
SAMEDI 11 AVRIL
Bateau El Alamein.
Ouverture pont supérieur 18h30
Début du show 21h00
8 Port de la Gare, 75013 Paris
Notre lieu se veut inclusif et bienveillant, nous ne tolérons aucune forme de discrimination
Nous vous invitons à signaler à notre staff tout comportement inapproprié lors d’une soirée
Le guitariste parisien Simon Chenet fait voyager sa musique entre musette-oriental-rock, groove instrumental et influences afro-latines dans un paysage sonore cinématographique. Ses concerts se déroulent comme un road movie musical : atmosphérique et mélodique, se transformant progressivement en grooves hypnotiques et en énergie inspirante. Une guitare chantante et expressive, entre rêve et dancefloor.
Le samedi 11 avril 2026
de 20h00 à 23h59
payant
Des 12,90 en prévente
14€ sur place
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T23:00:00+02:00
fin : 2026-04-12T02:59:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T20:00:00+02:00_2026-04-11T23:59:00+02:00
Bateau El Alamein 8 port de la gare 75013 paris
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