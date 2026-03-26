Release Party Solstice Site verrier Meisenthal

Release Party Solstice

Site verrier Halle Verrière Meisenthal Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03 19:00:00

fin : 2026-04-03 23:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Solstice, c’est un groupe de Garage Rock festif né en 2019 entre le pays du verre et Strasbourg. Cinq gars qui aiment les amplis un peu trop forts et les concerts où ça se vit vraiment devant la scène. Leur univers pioche dans l’énergie brute du rock des années 60–70, qu’ils tordent et réinjectent avec une bonne dose de modernité.

Guitares rugueuses, batterie qui pousse, basse solide, voix habitées et mélodies accrocheuses qui restent en tête longtemps après le concert Solstice joue un rock vivant et chaleureux, pensé pour le live, où le public fait autant partie du concert que le groupe lui-même.

ECHO, c’est le nom du premier EP de Solstice. Il en incarne la résonance celle de leurs souvenirs, de leurs expériences et de leur histoire commune. On y entend la trace sonore de leurs années de plaisir, de doutes, de questionnements et de ce besoin presque physique de musique, avec pour horizon naturel et ultime la scène et le public.

Porté par l’enthousiasme de celles et ceux qui les suivent, cet EP cherche à suspendre le temps, à capter ces moments uniques où l’exposition de leurs fragilités se transforme en énergie communicative et partagée.Tout public

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Site verrier Halle Verrière Meisenthal 57960 Moselle Grand Est +33 3 87 96 82 91

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English :

Solstice is a festive garage-rock band born in 2019 between glass country and Strasbourg. Five guys who love amplifiers that are a little too loud, and concerts where you can really live in front of the stage. Their universe draws on the raw energy of 60s and 70s rock, which they twist and reinject with a healthy dose of modernity.

Rough guitars, driving drums, solid bass, lively vocals and catchy melodies that stay in your head long after the concert: Solstice play a warm, lively rock, designed for live performance, where the audience is as much a part of the concert as the band itself.

ECHO is the name of Solstice?s first EP. It embodies the resonance of their memories, experiences and shared history. We hear the sonic trace of their years of pleasure, doubts, questioning and the almost physical need for music, with the stage and the audience as their natural and ultimate horizon.

Buoyed by the enthusiasm of those who follow them, this EP seeks to suspend time, to capture those unique moments when the exposure of their frailties is transformed into communicative, shared energy.

L’événement Release Party Solstice Meisenthal a été mis à jour le 2026-03-26 par OT DU PAYS DE BITCHE