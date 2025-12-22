Release Party Willows And So On + Mule Jenny, Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Release Party Willows And So On + Mule Jenny

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Willows And So On vient fêter la sortie de son deuxième disque sorti sur le label L’étourneur, fait maison, avec amour et la contribution essentielle de 5 Inch.

Willows And So On vient fêter la sortie de son deuxième disque sorti sur le label L’étourneur, fait maison, avec amour et la contribution essentielle de 5 Inch. Un petit joyau secret, plein d’émotions qui ne demande qu’à être écouté chez soi et découvert en live, la première expérience tant complémentaire de l’autre, et vice et versa. Ils joueront un set intimiste, piano, basse et voix dans (je cherche le nom de l’espace où il y la table de billard).

Mule Jenny enchainera dans le club. Power trio virtuose, plein d’idées rythmiques, des envolées un peu partout, un indie noise rock précis chanté à plusieurs voix, à la fois efficace et aventureux. Le line-up ici dit beaucoup de choses, Etienne Gaillochet (We Insist! Zarboth PERIO etc.), Théo Guéneau (Lysistrata Park), Max Roy (Lysistrata Park).

Nicolas Tritschler & Loreleï Vauclin • Piano, basse & voix .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Willows And So On is celebrating the release of its second album on the L?étourneur label, home-made with love and the essential contribution of 5 Inch.

L’événement Release Party Willows And So On + Mule Jenny Caen a été mis à jour le 2025-12-22 par Calvados Attractivité