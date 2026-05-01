Anlhiac

ReleaZ Party

lieu dit le Prat Anlhiac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Fête de sortie d’album !!! 20h Manyl & cie + guests 22h RéZisterZ + guests. Bar surprise et restauration sur place !

Fête de sortie d’album !!!

2 groupes

20h Manyl & cie + guests

22h RéZisterZ + guests

Bar surprise et restauration (saucisses/merguez frites ) sur place ! .

lieu dit le Prat Anlhiac 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine cultivart24@gmail.com

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English : ReleaZ Party

Album release party!!! 8pm: Manyl & cie + guests 10pm: RéZisterZ + guests. Surprise bar and on-site catering!

L’événement ReleaZ Party Anlhiac a été mis à jour le 2026-05-19 par Isle-Auvézère