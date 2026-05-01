ReleaZ Party Anlhiac
ReleaZ Party Anlhiac samedi 30 mai 2026.
Anlhiac
ReleaZ Party
lieu dit le Prat Anlhiac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Fête de sortie d’album !!! 20h Manyl & cie + guests 22h RéZisterZ + guests. Bar surprise et restauration sur place !
Fête de sortie d’album !!!
2 groupes
20h Manyl & cie + guests
22h RéZisterZ + guests
Bar surprise et restauration (saucisses/merguez frites ) sur place ! .
lieu dit le Prat Anlhiac 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine cultivart24@gmail.com
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English : ReleaZ Party
Album release party!!! 8pm: Manyl & cie + guests 10pm: RéZisterZ + guests. Surprise bar and on-site catering!
L’événement ReleaZ Party Anlhiac a été mis à jour le 2026-05-19 par Isle-Auvézère