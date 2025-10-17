Relectures Thionville
Relectures
1 place Anne Grommerch Thionville Moselle
Lectures proposées par le Theatre De Nihilo Nihil.
Vendredi Guillaume Apollinaire
Samedi Pierre Desproges
Dimanche Jacques Brel
Sur réservation.Tout public
1 place Anne Grommerch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 50 98 theatre.de.nihilo.nihil@wanadoo.fr
English :
Readings by Theatre De Nihilo Nihil.
Friday: Guillaume Apollinaire
Saturday: Pierre Desproges
Sunday: Jacques Brel
Reservations required.
German :
Lesungen, die vom Theatre De Nihilo Nihil angeboten werden.
Freitag: Guillaume Apollinaire
Samstag: Pierre Desproges
Sonntag: Jacques Brel
Mit Reservierung.
Italiano :
Letture a cura del Teatro De Nihilo Nihil.
Venerdì: Guillaume Apollinaire
Sabato: Pierre Desproges
Domenica: Jacques Brel
Solo su prenotazione.
Espanol :
Lecturas del Teatro De Nihilo Nihil.
Viernes: Guillaume Apollinaire
Sábado: Pierre Desproges
Domingo: Jacques Brel
Sólo con reserva previa.
L’événement Relectures Thionville a été mis à jour le 2025-09-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME