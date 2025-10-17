Relectures Thionville

Relectures Thionville vendredi 17 octobre 2025.

1 place Anne Grommerch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Vendredi 2025-10-17 20:00:00
fin : 2025-10-18

Date(s) :
2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19

Lectures proposées par le Theatre De Nihilo Nihil.

Vendredi Guillaume Apollinaire
Samedi Pierre Desproges
Dimanche Jacques Brel

Sur réservation.Tout public
15  .

1 place Anne Grommerch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 50 98  theatre.de.nihilo.nihil@wanadoo.fr

English :

Readings by Theatre De Nihilo Nihil.

Friday: Guillaume Apollinaire
Saturday: Pierre Desproges
Sunday: Jacques Brel

Reservations required.

German :

Lesungen, die vom Theatre De Nihilo Nihil angeboten werden.

Freitag: Guillaume Apollinaire
Samstag: Pierre Desproges
Sonntag: Jacques Brel

Mit Reservierung.

Italiano :

Letture a cura del Teatro De Nihilo Nihil.

Venerdì: Guillaume Apollinaire
Sabato: Pierre Desproges
Domenica: Jacques Brel

Solo su prenotazione.

Espanol :

Lecturas del Teatro De Nihilo Nihil.

Viernes: Guillaume Apollinaire
Sábado: Pierre Desproges
Domingo: Jacques Brel

Sólo con reserva previa.

