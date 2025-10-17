Relectures Thionville

Relectures Thionville vendredi 17 octobre 2025.

Relectures

1 place Anne Grommerch Thionville Moselle

Tarif : 15 EUR

Début : Vendredi 2025-10-17 20:00:00

Lectures proposées par le Theatre De Nihilo Nihil.

Vendredi Guillaume Apollinaire

Samedi Pierre Desproges

Dimanche Jacques Brel

Sur réservation.Tout public

1 place Anne Grommerch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 50 98 theatre.de.nihilo.nihil@wanadoo.fr

English :

Readings by Theatre De Nihilo Nihil.

Friday: Guillaume Apollinaire

Saturday: Pierre Desproges

Sunday: Jacques Brel

Reservations required.

German :

Lesungen, die vom Theatre De Nihilo Nihil angeboten werden.

Freitag: Guillaume Apollinaire

Samstag: Pierre Desproges

Sonntag: Jacques Brel

Mit Reservierung.

Italiano :

Letture a cura del Teatro De Nihilo Nihil.

Venerdì: Guillaume Apollinaire

Sabato: Pierre Desproges

Domenica: Jacques Brel

Solo su prenotazione.

Espanol :

Lecturas del Teatro De Nihilo Nihil.

Viernes: Guillaume Apollinaire

Sábado: Pierre Desproges

Domingo: Jacques Brel

Sólo con reserva previa.

