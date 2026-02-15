Relevé du Piézomètre Place Aristide Briand Melle
Relevé du Piézomètre Place Aristide Briand Melle samedi 28 février 2026.
Place Aristide Briand Médiathèque Melle Deux-Sèvres
Analyser et comprendre l’évolution du niveau de l’eau souterraine dans la nappe phréatique sur deux mois à partir du puits de la cour du Centre Socio-Culturel. En partenariat avec l’association l’APIEEE
Place Aristide Briand Médiathèque Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 91 09 mediatheque@melle.fr
