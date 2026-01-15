RELIÉ À UN RÉSEAU INFINI DE BONTÉ LE VŒU DU BODHISATTVA Montpellier

RELIÉ À UN RÉSEAU INFINI DE BONTÉ LE VŒU DU BODHISATTVA

Samedi 31 janvier et dimanche 1er février 2026

• Samedi et dimanche 10h-11h15 11h45-13h 15h-16h15 16h45-18h

• Chaque séance est différente, se suit et est complémentaire pour une expérience progressive.

• Veuillez noter que la journée du dimanche est la suite directe des enseignements du samedi.

Relié à un réseau infini de bonté Le vœu du bodhisattva

Découvrez la voie du bodhisattva, cet être courageux qui dédie sa vie au bonheur de tous, lors d’un grand week-end type retraite. Le samedi sera consacré aux enseignements de la tradition Mahayana, préparant le cœur à la cérémonie de prise des vœux le dimanche. Dans notre tradition, les vœux sont ouverts à tous vous pouvez y assister par curiosité, pour essayer à votre niveau ou pour les renouveler.

Bénéfices de votre participation

► Sens profond Apprendre à transformer chaque action du quotidien en une source de bien-être pour soi et pour les autres.

► Connexion universelle Faire l’expérience d’appartenir à un réseau de bonté qui dépasse nos limites individuelles.

► Force de cœur Recevoir des méthodes claires pour maintenir une intention positive et joyeuse malgré les défis du monde.

Coût

• Weekend complet 55€ (Normal) 45€ (Réduit).

• Ce tarif inclut le Pass Méditation du mois (accès gratuit à tous les autres cours du mois).

Sur inscription .

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org

English :

Connected to an infinite network of goodness: The Bodhisattva’s wish

Saturday January 31 and Sunday February 1, 2026

saturday and Sunday: 10am-11.15am 11.45am-1pm 3pm-4.15pm 4.45pm-6pm

each session is different, following each other and complementing each other for a progressive experience.

please note that Sunday is a direct continuation of Saturday’s teachings.

