Relié.es , histoire contée Salle polyvalente Puyravault

Relié.es , histoire contée

Salle polyvalente Impasse de la Mairie Puyravault Vendée

Début : 2026-02-06 17:00:00

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale du Marais poitevin, le Parc vous propose une animation.

Venez partager un moment sensible et poétique avec Alexandra Castagnetti lors de ce conte sur le lien entre l’humain et la nature.

Conte familial. .

Salle polyvalente Impasse de la Mairie Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 61 99 mairie@puyravault85.fr

English :

As part of the Atlas de la Biodiversité Communale du Marais poitevin, the Park is offering an animation.

