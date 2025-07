RELIEF : danse, arts visuels et paysage Camping Le Martinet – OnlyCamp L’Essard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-27T17:00:00 – 2025-08-27T20:00:00

Fin : 2025-08-27T17:00:00 – 2025-08-27T20:00:00

Mercredi 27 août de 17h à 18h30, participe à un atelier de sérigraphie pour créer ta carte postale avec l’équipe des Éditions La fraternelle.

À l’aide d’un jeu de textures issues du paysage jurassien et d’un principe de papier découpé ou déchiré, crée une carte postale sérigraphiée en deux couleurs. Un souvenir à garder ou à partager !

À 19h, assistez à une représentation de RELIEF par la Compagnie En Lacets. Dans une approche située et un langage chorégraphique créé pour un trio de danseuses en création constante avec un musicien live, RELIEF invite à entrer en résonnance avec l’environnement propre du lieu de représentation. Le répertoire de mouvements, retranscrit des principes géologiques et vient bousculer les échelles spatiales et temporelles. Entre le géant et le minuscule, l’éphémère individu et le massif immuable, corps organiques et entités terrestres se rencontrent. Un instant poétique, pour insuffler un maximum de vivant et habiter le paysage par la danse et la musique.

Interprétation et écriture collective : Maud Marquet, Marie Sinnaeve et Angelique Spiliopoulos .

Musique : Maxime Boubay.

Costume : Cécile Rivet .

Regard extérieur : Nathalie Pernette .

Graphisme et communication : Alexis Klein .

Administration : Lucas Surrel.

Camping Le Martinet – OnlyCamp 14 route du Martinet, 39200 Villard-Saint-Sauveur L’Essard 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté

© Cécile Rivet