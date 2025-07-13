Reliqua Rue de l’Estérel Le Mans

Reliqua

Rue de l’Estérel L’Espal Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-03-21

Sylvain Wavrant

Artiste-plasticien formé à la taxidermie et fortement inspiré par les rituels d’embaumement de l’Égypte antique, Sylvain Wavrant vous concoctera une exposition aussi fascinante que troublante sur les rapports ambivalents qu’entretiennent la vie et la mort, mais aussi l’homme et les bestiaux. .

Rue de l’Estérel L’Espal Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

