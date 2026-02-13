Reliquaire de la Passion, Cathédrale Notre-Dame de la Treille, Lille

Reliquaire de la Passion 20 février – 27 mars, les vendredis Cathédrale Notre-Dame de la Treille Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T12:30:00+01:00 – 2026-02-20T13:00:00+01:00

Fin : 2026-03-27T12:30:00+01:00 – 2026-03-27T13:00:00+01:00

Dans la Sainte-Chapelle de Notre-Dame de la Treille, au chevet de la Basilique – cathédrale de Lille, chaque vendredi de Carême, un reliquaire du XIXe siècle appartenant au « Trésor de la Cathédrale de Lille » est exposé.

Cette magnifique pièce d’orfevrerie contiendrait les reliques de la Passion de Christ; un fragment dit de la Croix et un fragment dit de la couronne d’épines conservée à Notre-Dame de Paris.

Cathédrale Notre-Dame de la Treille Place Gilleson Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France Rêve fou, la cathédrale de Lille est née dans l'esprit de riches Lillois du XIXème siècle.

Ceux-ci souhaitaient à cette époque, bâtir la plus belle, la plus somptueuse et la plus parfaite église dans le style gothique du XIIIème siècle, afin d’y abriter une sainte image mariale, l’antique statue de Notre-Dame de la Treille, bienveillante patronne de la ville depuis ses origines. La première pierre est bénie le 1er juillet 1854. La dernière est scellée en 1999.

Chantier de longue haleine, la “Treille” comme on l’appelle, se place de ce point de vue dans la lignée de ses aînées. La construction, largement portée par l’éminente figure du cardinal Liénart, connaît des vicissitudes nécessitant des compromis et des renoncements.

Dernière cathédrale du XXème siècle, fruit de techniques traditionnelles et de technologies d’avant garde, elle abrite une communauté vivante et priante. Eglise mère, la cathédrale Notre dame de la Treille accueille les grands moments de la vie du diocèse et la prière du passant. Accès: Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

La Cathédrale de Lille expose le reliquaire du XIXe siècle dans lequel sont conservés les dites reliques de la Passion du Christ.

