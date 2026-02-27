Reliques Exposition Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Reliques Exposition

Reliques, de Diana Brennan.

Artiste et designer textile, Diana Brennan a également enseigné la tapisserie à l’École Supérieure d’Arts Appliqués Duperré à Paris. Son travail a été largement exposé en France, Europe, Etats Unis et bien sûr en Australie d’où elle est originaire.

La luminosité de ce pays reste une présence forte dans son quotidien et dans ses œuvres les effets de la lumière sur les étoffes, structures et textures des textiles se combinent aux métamorphoses, tensions, relâchements, ondulations ou étirements d’une maille, d’un entrelacs de fils de cuivre ou de nylon.

Avec Reliques, Diana Brennan puise dans ses archives et dans ses créations des pièces qui retracent son parcours créatif et humain, entre Perche et Australie.

Vernissage de l’exposition en présence de l’artiste samedi 28 mars à 18h.

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche.

Entrée libre et gratuite aux jours et heures d’ouverture du Passage lundi 10h-12h, mardi 15h-19h, mercredi 9h-12h et 14h-17h, vendredi 15h-19h et samedi 9h-12h et 14h-16h. .

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

