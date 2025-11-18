Reliure : fabrication d’un carnet Le 20 mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-16 19:00 – 21:00

Gratuit : non 15€ Inscription obligatoire : https://optitscoins.fr/les-ateliers/atelier-recup-fabrication-d-un-carnet Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Fabriquez votre carnet lors de cet atelier initiation à la reliure !Choisissez le format et vos couleurs, apprenez à percer et à coudre vos pages.Finissez par massicoter l’ouvrage.Tous les matériaux utilisés pour cette réalisation sont de seconde main.Accessible à partir de 8 ans.

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/atelier-recup-fabrication-d-un-carnet