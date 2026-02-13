Reliures et pierres précieuses, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux

Reliures et pierres précieuses Mardi 17 février, 10h30 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T10:30:00+01:00 – 2026-02-17T11:30:00+01:00

Fin : 2026-02-17T10:30:00+01:00 – 2026-02-17T11:30:00+01:00

Vos enfants rêvent de découvrir des livres dignes de la bibliothèque de Poudlard ? Les ateliers patrimoniaux sont faits pour eux !

Pendant les vacances scolaires, les 6-12 ans ont rendez-vous pour des ateliers créatifs et ludiques : ils pourront découvrir des livres anciens vieux de parfois 500 ans, mais aussi réaliser une activité en lien avec ce riche patrimoine et repartir avec leur création.

Comment fabrique-t-on un livre ? C’est quoi une reliure ? Les vieux livres sont-ils différents des livres d’aujourd’hui ?

Les enfants pourront découvrir la fabrication du livre et admirer quelques belles reliures anciennes, mais aussi décorer un petit carnet.

Pour la saison 2025-2026, quatre thèmes seront proposés :

– Manuscrits et calligraphie : Découverte de la calligraphie et des techniques de fabrication du livre avant l’invention de l’imprimerie

– Livres d’artiste : Découverte de livres d’artistes et fabrication d’un livre-accordéon

– Reliure et pierres précieuses : Découverte de la fabrication du livre et de sa reliure, et réalisation d’une reliure “d’orfèvrerie”

– Bricole et bestioles : Découverte des techniques de l’estampe et jeux dessinés autour du bestiaire

Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « biblio.patrimoine@mairie-bordeaux.fr »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

© Bibliothèques de Bordeaux