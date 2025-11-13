Reloger les sinistrés du printemps 1944 dans les appartements des familles juives Bibliothèque Robert Sabatier Paris

Reloger les sinistrés du printemps 1944 dans les appartements des familles juives Bibliothèque Robert Sabatier Paris jeudi 13 novembre 2025.

Isabelle Backouche est historienne, directrice d’études, EHESS.

Sarah Gensburger est sociologue, directrice de recherche, CNRS.

Les autrices de

l’ouvrage Appartements témoins. La spoliation des locataires juifs à

Paris, 1940-1946 (publié avec Éric Le Bourhis, aux éditions La Découverte) présenteront leur travail de

recherche dans les fonds d’archives parisiens. L’ouvrage étudie une spoliation

oubliée, celle des appartements locatifs parisiens dont les locataires avaient

été identifiés comme juifs.

Pour cette conférence, elles aborderont plus

particulièrement la question du relogement des sinistrés au printemps 1944.

Au printemps 1944, les

forces alliées bombardent activement les infrastructures ferroviaires du nord

de Paris et de la banlieue riveraine. Plusieurs centaines de foyers du 18e

arrondissement sont touchés, et ces sinistrés bénéficient d’une politique

sociale mise en place l’année précédente par la préfecture de la Seine : ils

sont réinstallés dans les appartements des familles juives absentes. Cette

spoliation locative n’avait encore jamais été étudiée.

Le jeudi 13 novembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Inscription en ligne via Billetweb : lien à venir

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 96 ans.

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris