Reloger les sinistrés du printemps 1944 dans les appartements des familles juives Bibliothèque Robert Sabatier Paris jeudi 13 novembre 2025.
Isabelle Backouche est historienne, directrice d’études, EHESS.
Sarah Gensburger est sociologue, directrice de recherche, CNRS.
Les autrices de
l’ouvrage Appartements témoins. La spoliation des locataires juifs à
Paris, 1940-1946 (publié avec Éric Le Bourhis, aux éditions La Découverte) présenteront leur travail de
recherche dans les fonds d’archives parisiens. L’ouvrage étudie une spoliation
oubliée, celle des appartements locatifs parisiens dont les locataires avaient
été identifiés comme juifs.
Pour cette conférence, elles aborderont plus
particulièrement la question du relogement des sinistrés au printemps 1944.
Au printemps 1944, les
forces alliées bombardent activement les infrastructures ferroviaires du nord
de Paris et de la banlieue riveraine. Plusieurs centaines de foyers du 18e
arrondissement sont touchés, et ces sinistrés bénéficient d’une politique
sociale mise en place l’année précédente par la préfecture de la Seine : ils
sont réinstallés dans les appartements des familles juives absentes. Cette
spoliation locative n’avait encore jamais été étudiée.
Une rencontre organisée par le Comité d’histoire de la Ville de Paris dans le cadre du cycle Les lieux de la Shoah à Paris, avec Isabelle Backouche et Sarah Gensburger, autrices d' »Appartements témoins. La spoliation des locataires juifs à Paris, 1940-1946″ (éd. La Découverte).
Le jeudi 13 novembre 2025
de 19h00 à 21h00
gratuit
Inscription en ligne via Billetweb : lien à venir
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 96 ans.
Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris