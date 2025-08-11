Relooking de meubles par le hameau de Carole Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie

Relooking de meubles par le hameau de Carole

Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Vendredi 2025-08-11 11:00:00

2025-08-17 18:00:00

2025-08-11

Exposition de 11h à 18h à l’ancienne gare où vous pouvez acheter ou assister à des ateliers.

L’entrée est gratuite.

Seuls les ateliers participatifs sont payants et sur inscription à carole.fleury92@gmail.com

– Mardi 12 ponçage, petites réparations et préparation des meubles

-Mercredi 13 nettoyage, 1ère sous-couche de peinture

-Vendredi 15 2nd couche de peinture, vernis ou cire

Une contribution de 35€ par personne et par atelier pour la fourniture du matériel et enseignement. Paiement par chèque à l’inscription. Vous pouvez emmener vos petits meubles, tables ou cadres pour pratiquer vous-mêmes et/ou bénéficier des conseils. .

Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 carole.fleury92@gmail.com

