Remaining native Cosmopolis Nantes

Après une première édition en 2023, le Printemps des arts autochtones revient à Nantes dans le cadre du Festival Place aux Mondes. En partenariat avec 4th World Media et le Seattle International Film Festival, l’association De la Plume à l’Écran présente pendant 3 soirées trois documentaires mettant à l’honneur la lutte des peuples autochtones pour le respect de leurs droits en Amérique du Nord. Pour la première soirée, elle invite à découvrir en première française le documentaire Remaining native, sous-titré en français pour l’occasion. REMAINING NATIVEDocumentaire de Paige Bethmann (Haudenosaunee)USA, 2025Durée : 87 minRemaining Native dresse le portrait de Ku Stevens, un jeune de 17 ans membre de la nation paiute du Nevada, qui s’entraîne avec conviction pour devenir marathonien. Cet engagement l’amène à se poser beaucoup de questions sur le trauma intergénérationnel et le poids légué par le drame des pensionnats pour autochtones (dont son grand-père s’est enfui, 50 ans plus tôt, lui aussi en courant…). Au fur et à mesure du film, son défi personnel se transforme en défi collectif, ses entraînements individuels devenant des courses communautaires pour guérir, ensemble, et dépasser les blessures du passé. Soirée animée par l’association De la Plume à l’Écran en partenariat avec la Maison des États-Unis

