Remake du Cercle Rouge de Melville, Domaine Jean-Claude Brialy, Monthyon

Informations pratiques

Remake du Cercle Rouge de Melville 19 et 20 septembre Domaine Jean-Claude Brialy Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Saynètes « Remake du Cercle Rouge »

Saviez-vous que les scènes finales du film « Le cercle rouge » de Jean-Pierre Melville ont été tournées au domaine Brialy ? Pour rendre hommage au film, la Compagnie l’Escale Filante propose des saynètes en lien avec le film.

Imaginez qu’une équipe de cinéma décide de tourner un remake du film dans le parc du domaine. Il se pourrait qu’elle ait besoin de vous !

Saynètes dans différentes zones du parc, durée de 20 minutes environ.

Domaine Jean-Claude Brialy 1 rue Thiers 77122 Monthyon Monthyon 77122 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 33 02 26 http://www.meaux-marne-ourcq.com Étoile de la scène et du cinéma français, Jean-Claude Brialy a marqué les Français par son talent, son élégance et son intelligence.

Sa maison de campagne, qu’il a habité pendant près de 50 ans, est devenu un concentré d’histoire et de culture. Chaque objet y raconte cette vie d’artiste, ses amitiés comme ses projets professionnels. La visite de son domaine convoque à nos souvenirs ses amis parmi lesquels Cocteau, Jean Marais, Truffaut, Chabrol, Barbara, Romy Schneider ou encore Joséphine Backer…

En plus de sa demeure il a travailler son parc, influencé par les jardins à la française et les jardins romantique. Il ouvre aussi ses portes pour les tournages de films comme Eglantine ou le Cercle rouge de Melville.

Labelisé Maison des Illustres en 2024, le domaine propose des visites guidées en petits groupes, spectacles et ateliers. Parking à proximité du site

Accessible en bus depuis la gare de Meaux avec la ligne 2104

Spectacle de saynètes « Remake du Cercle Rouge »

©Domaine Jean-Claude Brialy, ville de Meaux