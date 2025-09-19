Rémanences Centre D Art Et De Culture Meudon

Rémanences 19 – 21 septembre Centre d’art et de culture Hauts-de-Seine

Entrée libre

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Par Sabrina Da Silva Medeiros, Lou Delius, Shree Patel et Jean-Baptiste Irutingabo

Commissariat de l’exposition Brune Doummar, Tzumin Tsai et Garance Le Bars

Association Adélie Barbe

Les rémanences sont ces traces subtiles que les choses laissent en nous et autour de nous, longtemps après leur passage. Elles sont des persistances discrètes – comme un parfum dans l’air, une chaleur sur une chaise vide, une sensation au creux du ventre – sans qu’on sache d’où elles viennent. Elles habitent les lieux, les corps, les objets, portées par la mémoire des gestes et des présences. Ces présences des souvenirs en suspens, vivants, qui continuent de dialoguer avec le présent, sans faire de bruit.

Il y a des mémoires qui ne s’effacent pas.

Elles habitent les gestes, les silences, les matières. Elles survivent aux corps, aux lieux, aux récits. Elles persistent dans les failles, dans les marges, dans ce qui tremble encore sous la surface.

Entre absence et apparition, entre intime et engagement artistique, Rémanences propose un espace où la mémoire devient matière à création, un espace où le passé ne cesse de dialoguer avec le présent.

Une exposition comme une chambre d’échos : celle des traces qui refusent de disparaître.

Certaines traces éclairent plus qu’elles ne pèsent.

Elles traversent le temps. Des mémoires sensibles, inaltérables, des échos porteurs, des fragments qui renaissent autrement.

Elles survivent aux lieux, aux récits.

Elles persistent dans les failles, les marges, dans ce qui vibre encore sous la surface.

Les artistes réunis ici donnent forme à ces persistances fertiles : souvenirs réinventés, matières transformées, récits transmis ou rêvés, autant de battements souterrains.

Des souvenirs qui ne se disent pas toujours, mais qui se déposent, se transforment, se réactivent.

Leurs œuvres touchent à ce qui nous relie : à ce qui a été, à ce qui advient.

Rémanences devient alors un espace d’ouverture, où la mémoire n’est pas figée mais vivante, mouvante.

Centre d’art et de culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon, France Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France +33149666890 https://www.meudon.fr/saisonculturelle

