Rembobine ton cinéma Premières Neiges LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Rembobine ton cinéma Premières Neiges

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 16:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Pour préparer les fêtes de fin d’année, nous te proposons un ciné-atelier La fabrique de flocon pour décorer ta maison, ton sapin et la chambre des enfants et célébrer l’hiver !

Henry, gentilhomme normand, a épousé Jeanne, une Parisienne. Le jour même de leurs noces, il la ramène dans son château humide et froid. Jeanne, à peine sortie du pensionnat, capricieuse et puérile, découvre un monde inconnu. Elle a peur et elle a froid. Un portrait de femme intimiste et bouleversant d’après la nouvelle éponyme de Guy de Maupassant parue en 1883.

> Tarifs cinéma adulte 7€, étudiant 6€, enfant 5€, abonné 5,80€. .

English :

To get you ready for the festive season, we’re offering a film-workshop entitled La fabrique de flocon (The Snowflake Factory) to decorate your home, your Christmas tree and your children’s bedrooms and celebrate winter!

Henry, a Norman gentleman, has married Jeanne, a Parisian. On their wedding day, he brings her back to his cold, damp château. Jeanne, barely out of boarding school, capricious and childish, discovers an unknown world. She’s scared and cold. An intimate and moving portrait of a woman, based on Guy de Maupassant’s 1883 short story of the same name.

German :

Zur Vorbereitung auf die Weihnachtszeit bieten wir dir einen Filmworkshop Die Flockenfabrik an, mit dem du dein Haus, deinen Baum und das Kinderzimmer schmücken und den Winter feiern kannst!

Henry, ein Edelmann aus der Normandie, hat Jeanne, eine Pariserin, geheiratet. Noch am Tag ihrer Hochzeit bringt er sie in sein feuchtes und kaltes Schloss zurück. Jeanne, die gerade erst aus dem Internat entlassen wurde, launisch und kindisch ist, entdeckt eine unbekannte Welt. Sie hat Angst und friert. Ein intimes und erschütterndes Frauenporträt nach der gleichnamigen Kurzgeschichte von Guy de Maupassant, die 1883 erschien.

Italiano :

Per prepararvi alla stagione delle feste, vi proponiamo un film-laboratorio intitolato La fabrique de flocon (La fabbrica dei fiocchi di neve) per aiutarvi a decorare la vostra casa, il vostro albero di Natale e le camerette dei vostri bambini per celebrare l’inverno!

Henry, un gentiluomo normanno, ha sposato Jeanne, una parigina. Il giorno delle nozze, la porta con sé nel suo umido e freddo castello. Jeanne, appena uscita dal collegio, capricciosa e infantile, scopre un mondo sconosciuto. Ha paura e freddo. Un ritratto intimo e commovente di una donna tratto dall’omonimo racconto di Guy de Maupassant, pubblicato nel 1883.

Espanol :

Para que se prepare para las fiestas, le proponemos el taller de cine La fábrica de copos de nieve , que le ayudará a decorar su casa, su árbol de Navidad y las habitaciones de sus hijos para celebrar el invierno

Henry, un caballero normando, se ha casado con Jeanne, una parisina. El día de su boda, se la lleva a su húmedo y frío castillo. Jeanne, apenas salida del internado, caprichosa e infantil, descubre un mundo desconocido. Tiene miedo y frío. Un retrato íntimo y conmovedor de una mujer basado en el cuento homónimo de Guy de Maupassant, publicado en 1883.

