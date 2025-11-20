REMBOBINER Rue du Pont Notre Dame Mende

REMBOBINER Rue du Pont Notre Dame Mende jeudi 20 novembre 2025.

REMBOBINER

Rue du Pont Notre Dame Espace des anges Mende Lozère

Tarif : 6 – 6 – 16 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 20:30:00

fin : 2025-11-20 21:30:00

Date(s) :

2025-11-20

Collectif Marthe // Théâtre

Caméra au poing, la cinéaste Carole Roussopoulos (1945-2009) s’est attachée toute sa vie à relayer la parole des anonymes qui ont façonné l’histoire politique et sociale.

Dans les pas de cette figure du cinéma documentaire, le collectif Marthe rejoue les grands combats des luttes sociales, féministes et homosexuelles des années 1970 et 1980 en France.

Sur scène, une comédienne incarne des personnes filmées par Carole Roussopoulos tandis que sa complice endosse le rôle de narratrice et nous guide dans la vie de la cinéaste. Rembobiner nous plonge dans un passé vibrant de force et d’inventivité, où chaque personne, chaque lutte, chaque tension, chaque joie retentissent jusqu’à aujourd’hui.

♥ Si vous aimez les films du collectif des Insoumuses, qui regroupe Nadja Ringart, Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig et Ioana Wieder

—————————————————————————————————————-

Age Dès 15 ans

Lieu Espace des Anges

Durée 1h

Tarifs de 6 à 16€

Billetterie Office de Tourisme Intercommunal de Mende place du Foirail 04 66 94 00 23

—————————————————————————————————————-

Action culturelle

Projection du film Delphine et Carole, insoumuses de Callisto Mc Nulty Mardi 25 novembre, à 20h30 au Cinéma Le Trianon Durée 1h10 Gratuit, sur réservation

En savoir +

—————————————————————————————————————-

Distribution Conception/écriture/mise en scène Marie-Ange Gagnaux et Itto Mehdaoui · Collaboration artistique Clara Bonnet et Aurélia Lüscher · Régisseuse générale Clara Wagner · Administration, production et diffusion Florence Verney.

———————————————————————————————————————-

Voir toute la saison culturelle du théâtre de Mende en cliquant sur le lien .

Rue du Pont Notre Dame Espace des anges Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement REMBOBINER Mende a été mis à jour le 2025-08-31 par 48-OT Mende