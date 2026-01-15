Rembrandt peintre de la bible Temple protestant Paimpol

Rembrandt peintre de la bible

Temple protestant 36 Rue du Professeur Jean Renaud Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 16:00:00

fin : 2026-02-01 17:30:00

Date(s) :

2026-02-01

Conférence avec Nicole Leuranguer. Du retable au chevalet, un cas singulier, une vie en clair obscur. Réservation souhaitée. .

Temple protestant 36 Rue du Professeur Jean Renaud Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 46 64 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rembrandt peintre de la bible Paimpol a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol