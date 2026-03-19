Remember ! un projet en réalité virtuelle Hall Rennes 11 et 12 avril Ille-et-Vilaine

gratuit

Plongez dans la mémoire de Line, un cyborg au bord de l’amnésie, et explorez les fragments de son passé pour tenter de retrouver les souvenirs qui préservent son héritage humain.

Le projet Remember! est une œuvre numérique réalisée par les artistes Alma Oskouei, plasticienne d’origine iranienne, et Afshin Azizi, compositeur et multi-instrumentiste iranien, ainsi qu’un groupe d’étudiants en informatique de l’INSA Rennes. Cette expérience immersive explore de nouvelles formes de narration visuelle, en plongeant le spectateur au cœur de l’univers et de l’action.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-11T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T17:30:00.000+02:00

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Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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