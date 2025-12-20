REMI BOYES – LE PETIT BIJOU CAFE THEATRE Biarritz

REMI BOYES Début : 2026-02-11 à 20:00. Tarif : – euros.

Ce que vous allez voir, c’est le fruit de 12 ans de travail et de 36 ans d’existence en tant qu’humain.Après un premier spectacle joué un an et demi au Point Virgule à Paris et en tournée à guichets fermés, Rémi revient avec de nouveaux trucs qu’il trouve marrants: ses observations sur la trentaine, sur la nature et comment vivre avec soi même. Ce spectacle utilise le maximum de ses capacités cognitives qu’il décrit comme “dans la normale”. Il adore parler et faire rire et c’est certainement ce qui vous attend en venant voir ce nouveau spectacle!

LE PETIT BIJOU CAFE THEATRE 5 AVENUE DE LA MARNE 64200 Biarritz 64