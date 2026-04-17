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RÉMI BOYES Le Point Virgule Paris

RÉMI BOYES Le Point Virgule Paris

RÉMI BOYES Le Point Virgule Paris vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Le Point Virgule

Adresse : 7 rue St Croix de la Bretonnerie

Ville : 75004 Paris

Département : 75

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 21:15

RÉMI BOYES Début : 2026-04-17 à 21:15. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

Le Point Virgule 7 rue St Croix de la Bretonnerie 75004 Paris 75

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