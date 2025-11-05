REMI COMPTINES – ESPACE COMEDIA Toulon

REMI COMPTINES Début : 2025-11-05 à 10:30. Tarif : – euros.

LE concert de chansons et comptines à mimer, pour les enfants de 7 mois à 7 ans, avec REMI !Un spectacle musical convivial, familial et participatif, pour (re)découvrir ensemble les plus belles comptines traditionnelles gestuelles et de nouvelles chansons : la célèbre totomobile, le grand cerf, le petit escargot ou encore le crocodile sur les bords du Nil… mais aussi une caverne remplie de trésors, un voyage en Afrique, une danse chez les cow-boys… et Rémi se transformera même en magicien le temps d’une chanson !!!Idéal pour un premier spectacle avec les tout-petits ; idéal pour les enfants qui aiment bouger, chanter, danser, écouter de la musique ; idéal pour les parents et professionnel.les de l’enfance qui souhaitent partager un joyeux moment de complicité avec les enfants… bref, un spectacle spécial bonne humeur pour tout le monde !Chanteur pour les enfants depuis ses 23 ans, Rémi fête plus de 30 ans de carrière ! Avec un disque de platine et deux disques d’or à son actif, Rémi est l’artiste incontournable pour les petits. A l’affiche à la Comédie Bastille à Paris pendant 10 ans, Rémi se produit aussi partout en France et dans la francophonie.

ESPACE COMEDIA 10 RUE ORVES 83000 Toulon 83