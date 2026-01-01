Rémi comptines Totomobile en fête Vittel
Rémi comptines Totomobile en fête Vittel samedi 24 janvier 2026.
Rémi comptines Totomobile en fête
223 rue de Metz Vittel Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-01-24 11:00:00
fin : 2026-01-24 12:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Le tout nouveau spectacle de Rémi, de nouvelles aventures avec la Totomobile !
Une re-découverte du Pays des Comptines, avec de nouvelles chansons et un nouveau décor.
Idéal pour un premier spectacle avec les tout-petits, pour les enfants qui aiment bouger, chanter, danser, écouter de la musique ; pour les parents, assistantes maternelles, crèches… qui souhaitent partager un joyeux moment de complicité avec les enfants.
Rémi a déjà fêté ses 30 ans de carrière ! Avec un disque de platine et deux disques d’or à son actif, il est l’artiste incontournable pour les petits.
Bébé acceptés de la naissance à 11 mois Gratuit sur présentation d’un justificatif
Enfants payants à partir de 1 an
Billeterie en pré-vente https://www.billetweb.fr/remi-totomobile-en-fete-vittel ou sur place le jour du spectacleEnfants
223 rue de Metz Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 19 56 61 92 coralline@formulette.fr
English :
Rémi’s all-new show, new adventures with the Totomobile!
A re-discovery of the Land of Nursery Rhymes, with new songs and a new set.
Ideal for a first show with toddlers, for children who like to move, sing, dance and listen to music; for parents, childminders, nurseries… who want to share a joyful moment of complicity with their children.
Rémi has already celebrated 30 years in the music business! With a platinum disc and two gold discs to his credit, he’s a must-have artist for little ones.
Babies accepted from birth to 11 months Free with proof of age
Paying children from 1 year
Pre-sale tickets: https://www.billetweb.fr/remi-totomobile-en-fete-vittel or on the day of the show
