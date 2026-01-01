Rémi comptines Totomobile en fête Vittel

Rémi comptines Totomobile en fête

223 rue de Metz Vittel Vosges

Début : Samedi Samedi 2026-01-24 11:00:00

fin : 2026-01-24 12:00:00

2026-01-24

Le tout nouveau spectacle de Rémi, de nouvelles aventures avec la Totomobile !

Une re-découverte du Pays des Comptines, avec de nouvelles chansons et un nouveau décor.

Idéal pour un premier spectacle avec les tout-petits, pour les enfants qui aiment bouger, chanter, danser, écouter de la musique ; pour les parents, assistantes maternelles, crèches… qui souhaitent partager un joyeux moment de complicité avec les enfants.

Rémi a déjà fêté ses 30 ans de carrière ! Avec un disque de platine et deux disques d’or à son actif, il est l’artiste incontournable pour les petits.

Bébé acceptés de la naissance à 11 mois Gratuit sur présentation d’un justificatif

Enfants payants à partir de 1 an

Billeterie en pré-vente https://www.billetweb.fr/remi-totomobile-en-fete-vittel ou sur place le jour du spectacleEnfants

223 rue de Metz Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 19 56 61 92 coralline@formulette.fr

English :

Rémi’s all-new show, new adventures with the Totomobile!

A re-discovery of the Land of Nursery Rhymes, with new songs and a new set.

Ideal for a first show with toddlers, for children who like to move, sing, dance and listen to music; for parents, childminders, nurseries… who want to share a joyful moment of complicity with their children.

Rémi has already celebrated 30 years in the music business! With a platinum disc and two gold discs to his credit, he’s a must-have artist for little ones.

Babies accepted from birth to 11 months Free with proof of age

Paying children from 1 year

Pre-sale tickets: https://www.billetweb.fr/remi-totomobile-en-fete-vittel or on the day of the show

