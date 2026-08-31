RÉMI GEFFROY NOTRE TRADITIONNEL BAL TRAD ! ANGONIA Martres-Tolosane
samedi 20 février 2027 · ANGONIA · Martres-Tolosane
Informations pratiques
Martres-Tolosane
RÉMI GEFFROY NOTRE TRADITIONNEL BAL TRAD !
ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-20 20:30:00
fin : 2027-02-20
Date(s) :
2027-02-20
Rémi Geffroy
Notre traditionnel Bal Trad !
Le Bal Trad est désormais un rendez-vous incontournable pour les amateur·ices comme pour les curieux et curieuses de ce genre musical. Venez-vous réchauffer avec nous dans une ambiance conviviale et dansante !
Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir Rémi Geffroy, qui vous fera voyager à travers des horizons musicaux variés. Sa musique puise ses racines dans différentes traditions et se réinvente pour offrir une sonorité actuelle, universelle et ouverte sur le monde.
Un véritable moment de partage et de bonheur en danse. 6 .
ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie
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English :
R%E9mi Geffroy
Our traditional folk dance party!
L’événement RÉMI GEFFROY NOTRE TRADITIONNEL BAL TRAD ! Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-08-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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