RÉMI PANOSSIAN 88888888 Montpellier

RÉMI PANOSSIAN 88888888

100 Rue Ferdinand de Lesseps Montpellier Hérault

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Le Rémi Panossian Trio retrouve la Corée et s’immerge afin d’enregistrer son 8ème album, 88888888. On y retrouve tout ce qui fait le succès du trio son énergie, son lyrisme, son art de la surprise, ses grooves, son émotion.

Quelques touches sonores sont héritées de leur environnement d’enregistrement à Séoul, des clins d’oeil, des souvenirs musicaux de leurs voyages et rencontres asiatiques. Jazz moderne, décontracté, libre et créatif, énergie rock et mélodies chantantes de la pop.

Les RP3 vous remettent sur pied !

à partir de 21h (ouverture des portes 20h30) .

English :

The Rémi Panossian Trio returns to Korea to record their 8th album, 88888888. It features all the trio’s hallmarks: energy, lyricism, the art of surprise, grooves and emotion.

