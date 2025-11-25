Rémi Panossian Trio Par REGARTS New Morning Paris

Trois ans après la sortie de l’acclamé « Sun Monkey Voltage » et des tournées ahurissantes à l’international, le trio le plus pop et le plus cool du jazz français est de retour en grandes pompes pour fêter ses 15 ans d’existence avec un nouvel album studio intitulé « 88888888 ».

Symbole de l’infini et meilleur chiffre selon le Feng Shui, le 8 est un véritable porte bonheur, synonyme de longévité et prospérité. Comme un clin d’oeil pour ce 8ème disque aussi brillant et maîtrisé que décontracté et jubilatoire qui sera peut-être enfin celui de la reconnaissance du pays d’origine de RP3, et, pour sûr, celui de l’abondance, de la générosité et des bonnes vibrations.

́Rémi Panossian (jazz)

Le mardi 25 novembre 2025

de 19h30 à 22h30

payant Tarif unique : 25.00 EUR Public adultes.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

https://www.newmorning.com/20251125-6374-remi-panossian-trio.html https://www.facebook.com/rpanossian/?locale=fr_FR