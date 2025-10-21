Rémi Roquet Brasserie Kerampont Lannion

Rémi Roquet Brasserie Kerampont Lannion mardi 21 octobre 2025.

Rémi Roquet

Brasserie Kerampont 2 hent koz montroulez Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 19:00:00

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

Aussi influencé par le rap que par les petits et grands noms de la chanson, Rémi chante, slam ou rap ses textes qu’il construit comme des récits ou sont abordés des thèmes comme la transmission, les déterminismes, les racines. .

Brasserie Kerampont 2 hent koz montroulez Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rémi Roquet Lannion a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose