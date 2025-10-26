Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rémi Totomobile en Fête Palais Beaumont Pau dimanche 26 octobre 2025.

Palais Beaumont Allée Alfred de Musset Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26

Date(s) :
2025-10-26

Une (re)découverte du Pays des Comptines, avec Rémi Guichard et la Totomobile sur scène, pour les enfants de 1 an à 7 ans

Les lumières s’allument, et le voyage commence… Notre route passera par la maison toute ronde, où nous rendrons visite à la sorcière Grabouilla ; les petits pouces dansent et les mains virevoltent pour accompagner petits poissons et le grand cerf jusqu’à l’école des comptines, une école où adultes et enfants chantent et participent ensemble ! Avec les crocodiles et tous leurs amis, rejoignez Rémi et la Totomobile, qui parle, chante, s’illumine… pour la plus grande fête des comptines !

Idéal pour un premier spectacle avec les tout-petits ; idéal pour les enfants qui aiment bouger, chanter, danser, écouter de la musique ; idéal pour les parents, assistantes maternelles, crèches… qui souhaitent partager un joyeux moment de complicité avec les enfants !   .

Palais Beaumont Allée Alfred de Musset Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 56 61 92  contact@formulette.fr

