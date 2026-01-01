Réminiscence Pôle Jeunesse Saint-Malo

Réminiscence

Pôle Jeunesse La Découverte Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-14 12:00:00

fin : 2026-02-11 18:00:00

2026-01-14 2026-01-16 2026-01-17 2026-01-21 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-28 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-04 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-11 2026-02-13 2026-02-16 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-23

Photographe et graphiste, Laurence Guennec nous projette avec Réminiscence dans un monde enfantin, étrange et merveilleux. La photographie est, à l’instar des pigments pour le peintre, sa base de travail. Elle crée ses décors en modelant le sable, en combinant des jouets ou en pliant du papier. Puis, elle multiplie les prises de vues de chaque objet qu’elle découpe, détourne et as- semble sous Photoshop, logiciel couteau suisse.

Sa tablette graphique se fait pinceau et elle repeint alors numériquement le tout pour donner corps à des mondes imaginaires, prétextes à l’expression d’émotions, quant à elles bien réelles. .

Pôle Jeunesse La Découverte Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 78 00

