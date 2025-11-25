Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Reminiscencia Rue de l'Estérel Le Mans mardi 25 novembre 2025.

Rue de l'Estérel L'Espal Le Mans Sarthe

Début : 2025-11-25 20:00:00
fin : 2025-11-25 21:00:00

2025-11-25

Malicho Vaca Valenzuela
Dans ce beau documentaire biographique où se mélangent l'intime et le sociologique, l'artiste chilien Malicho Vaca Valenzuela vous commentera toutes les images qu'il a prises à Santiago durant le confinement et qui tiennent à la fois de l'album de famille et du relevé topographique.

Rue de l'Estérel L'Espal Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire  

