Reminiscencia Rue de l’Estérel Le Mans

Rue de l’Estérel L’Espal Le Mans Sarthe
Début : 2025-11-25 20:00:00
fin : 2025-11-25 21:00:00
2025-11-25
Malicho Vaca Valenzuela
Dans ce beau documentaire biographique où se mélangent l’intime et le sociologique, l’artiste chilien Malicho Vaca Valenzuela vous commentera toutes les images qu’il a prises à Santiago durant le confinement et qui tiennent à la fois de l’album de famille et du relevé topographique. .
Rue de l’Estérel L’Espal Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
