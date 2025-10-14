Reminisciencia Place des Prêcheurs Aix-en-Provence

Mardi 14 octobre 2025 à partir de 20h30.

Mercredi 15 octobre 2025 à partir de 19h30. Place des Prêcheurs Couvent des Prêcheurs Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Au temps des confinements planétaires, Malicho Vaca Valenzuela a entrepris via le net, un périple sensible et politique dans la ville de Santiago du Chili. En chemin, il racontait sa vie en réseaux, il se racontait comme ça vient.

Les petites et grandes histoires, les amours, la famille et les révolutions, de rues en rues, de portes en portes, de liens en liens, comme par hasard… À moins que ça ne soit un algorithme qui croise l’intime et les foules. Il partageait son aventure avec la communauté de solitaires que nous étions alors, en « distanciel » comme on disait. Le voici à présent sur scène comme à la maison, avec écran et ordinateur, pour y refaire l’histoire, la tendresse à vif, le sourire communicatif… C’est passionnant et délicieux.



En espagnol surtitré en français. .

Place des Prêcheurs Couvent des Prêcheurs Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

At a time of global confinement, Malicho Vaca Valenzuela embarked on a sensitive and political online journey through the city of Santiago, Chile. Along the way, he recounted his life in networks, telling it like it is.

German :

In der Zeit der planetarischen Begrenzungen unternahm Malicho Vaca Valenzuela über das Netz eine sensible und politische Reise durch die Stadt Santiago de Chile. Unterwegs erzählte er sein Leben in Netzwerken, er erzählte von sich selbst, wie es kommt.

Italiano :

In un momento di confinamento globale, Malicho Vaca Valenzuela ha intrapreso un viaggio delicato e politico attraverso la città di Santiago del Cile, via Internet. Lungo il percorso, ha raccontato la sua vita in rete, dicendo le cose come stanno.

Espanol :

En un momento de encierro global, Malicho Vaca Valenzuela se embarcó en un viaje sensible y político por la ciudad de Santiago de Chile a través de Internet. Por el camino, relató su vida en las redes, contando las cosas como son.

