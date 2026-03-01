Remiremont tremble jeu de piste pour le Carnaval Vénitien Remiremont

Remiremont tremble jeu de piste pour le Carnaval Vénitien

Nous sommes en 1682, dans la nuit du 11 au 12 mai. Un terrible tremblement de terre vient d’avoir lieu à Remiremont. Il a été incroyablement puissant à tel point qu’une très grande partie de la ville a été détruite, pour ne pas dire toute. La terre s’est même effondrée !

C’est forcément l’œuvre d’un démon ! A moins que ce ne soit celle d’un ange ? L’inspecteur Gato est là pour mener l’enquête. A l’endroit du tremblement de terre, il y a un grand désordre ; comme si des personnes s’étaient battues. Au vu des éléments cassés, il devait être extrêmement fort. Il y a également en plein milieu de la faille une très grosse empreinte.

It’s 1682, the night of May 11-12. A terrible earthquake has just struck Remiremont. It was so powerful that a large part of the town was destroyed, if not all of it. The earth even collapsed!

It has to be the work of a demon! Or was it an angel? Inspector Gato is on hand to investigate. At the site of the earthquake, there’s a big mess, as if people had been fighting. Given the broken parts, it must have been extremely strong. There’s also a very large footprint right in the middle of the fault.

Help him find the truth.

