Remiremont tremble jeu de piste pour le Carnaval Vénitien Remiremont

6 Place Christian Poncelet Remiremont Vosges
Début : Samedi Samedi 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-29 12:30:00
Nous sommes en 1682, dans la nuit du 11 au 12 mai. Un terrible tremblement de terre vient d’avoir lieu à Remiremont. Il a été incroyablement puissant à tel point qu’une très grande partie de la ville a été détruite, pour ne pas dire toute. La terre s’est même effondrée !
C’est forcément l’œuvre d’un démon ! A moins que ce ne soit celle d’un ange ? L’inspecteur Gato est là pour mener l’enquête. A l’endroit du tremblement de terre, il y a un grand désordre ; comme si des personnes s’étaient battues. Au vu des éléments cassés, il devait être extrêmement fort. Il y a également en plein milieu de la faille une très grosse empreinte.
Aide-le à trouver la vérité.Enfants
6 Place Christian Poncelet Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 23 70 remiremont@otrp.fr
English :
It’s 1682, the night of May 11-12. A terrible earthquake has just struck Remiremont. It was so powerful that a large part of the town was destroyed, if not all of it. The earth even collapsed!
It has to be the work of a demon! Or was it an angel? Inspector Gato is on hand to investigate. At the site of the earthquake, there’s a big mess, as if people had been fighting. Given the broken parts, it must have been extremely strong. There’s also a very large footprint right in the middle of the fault.
Help him find the truth.
