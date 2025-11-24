Remise à niveau code de la route pour les seniors Rue Pierre-Boubet Cusset

Remise à niveau code de la route pour les seniors

Rue Pierre-Boubet Centre La Passerelle Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24 15:30:00

fin : 2025-11-24 17:30:00

Date(s) :

2025-11-24

Les usagers de la route ne sont pas tous exposés aux mêmes risques et aux mêmes contraintes lorsqu’ils circulent. Le Centre La Passerelle organise une remise à niveau du code de la route pour les seniors, vendredi 24 novembre de 15h30 à 17h30.

.

Rue Pierre-Boubet Centre La Passerelle Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 25 90 centrelapasserelle@ville-cusset.fr

English :

Not all road users are exposed to the same risks and constraints. Center La Passerelle is organizing a refresher course on the Highway Code for senior citizens on Friday November 24, from 3:30 to 5:30 pm.

German :

Nicht alle Verkehrsteilnehmer sind im Straßenverkehr denselben Risiken und Einschränkungen ausgesetzt. Das Centre La Passerelle organisiert am Freitag, den 24. November von 15:30 bis 17:30 Uhr eine Auffrischung der Verkehrsregeln für Senioren.

Italiano :

Non tutti gli utenti della strada sono esposti agli stessi rischi e vincoli. Il Centro La Passerelle organizza un corso di aggiornamento sul Codice della Strada per i cittadini anziani venerdì 24 novembre dalle 15.30 alle 17.30.

Espanol :

No todos los usuarios de la carretera están expuestos a los mismos riesgos y limitaciones cuando circulan. El Centro La Passerelle organiza el viernes 24 de noviembre, de 15.30 a 17.30 horas, un curso de reciclaje sobre el Código de Circulación para personas mayores.

L’événement Remise à niveau code de la route pour les seniors Cusset a été mis à jour le 2025-09-10 par Vichy Destinations