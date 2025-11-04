Remise à niveau du code de la route pour les seniors Mairie annexe du Pellerin Le Pellerin

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-04 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Senior

Afin de favoriser la sécurité et l’autonomie des retraités, le Conseil des sages du Pellerin, en partenariat avec la Municipalité et le CCAS, organise des actions concrètes à destination des habitants de 60 ans et plus. Parmi elles, une séance gratuite de remise à niveau théorique du code de la route sera proposée le mardi 4 novembre, de 10h à 12h, à la Mairie annexe. Les règles de circulation évoluent régulièrement : signalisation, nouvelles priorités, comportements à adopter en présence de cyclistes ou de trottinettes électriques, interdictions liées à certaines zones… Il n’est pas toujours évident de rester à jour, surtout lorsqu’on n’a pas passé le code depuis plusieurs décennies. Une piqûre de rappel peut donc s’avérer précieuse, que l’on conduise encore régulièrement ou non.C’est dans cet esprit qu’a été imaginée cette séance interactive, proposée en partenariat avec l’auto-école Loire Conduite du Pellerin. Lors de cet atelier gratuit, Catherine Goupil, monitrice expérimentée et gérante de l’établissement, guidera les participants à travers une série de mises en situation concrètes, illustrées par la projection d’images. Un moment d’échange, sans pression Pas de stress ni de sanction lors de cette séance : l’objectif n’est pas de juger, mais d’informer, de sensibiliser et de répondre aux questions que chacun se pose. Le cadre se veut bienveillant, convivial et propice à la discussion. Il s’agit avant tout de renforcer la confiance des seniors dans leur pratique de la conduite, de prévenir les risques, et de favoriser la mobilité en toute sécurité.Inscription conseillée auprès du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) au 02 40 05 69 81

Mairie annexe du Pellerin Le Pellerin 44640

02 40 04 56 00 http://www.ville-lepellerin.fr 02 40 05 69 81