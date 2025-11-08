Remise de prix du concours de nouvelles « Du millénaire à demain » Salle multifonction de Villons-les-Buissons Villons-les-Buissons

Remise de prix du concours de nouvelles « Du millénaire à demain » Samedi 8 novembre, 18h00 Salle multifonction de Villons-les-Buissons Calvados

Entrée libre

Le concours de nouvelles « Du millénaire à demain » s’appuie sur la contrainte d’écriture suivante : Imaginez une histoire à la découverte d’autres siècles : un saut vers le passé… suivi d’un voyage dans le futur. Deux époques, deux ambiances, un seul récit.

Salle multifonction de Villons-les-Buissons Rue de la Mairie, 14610 Villons-les-Buissons Villons-les-Buissons 14610 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 52 09 87 63 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@villonslesbuissons.fr »}]

Concours de nouvelles « Du Millénaire à Demain » propose aux participants de s’inspirer de l’histoire de Villons-les-Buissons pour écrire une nouvelle. Imaginons demain

Département du Calvados