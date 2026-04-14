Remise des lots et goûter pour les participants au challenge Parcours d’ouverture Mai à Vélo du GHT de Psychiatrie Nord – Pas-de-Calais, Estaminet du Moulin, Halluin

Remise des lots et goûter pour les participants au challenge Parcours d’ouverture Mai à Vélo du GHT de Psychiatrie Nord – Pas-de-Calais Mercredi 3 juin, 15h00 Estaminet du Moulin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T15:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-03T15:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:30:00+02:00

Mercredi 3 juin (EPSM Lille-Métropole)

Rencontre festive et remise des lots du challenge Mai à vélo de l’équipe GHT Psy 2026 dans un cadre d’exception : l’Estaminet du Moulin à Halluin

>>> Remise des lots

>>> Goûter sportif

Informations sur :

https://www.ghtpsy-npdc.fr/actualite/challenge-mai-velo-2026

Estaminet du Moulin Halluin Halluin 59250 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ghtpsy-npdc.fr/actualite/challenge-mai-velo-2026 »}] [{« link »: « https://www.ghtpsy-npdc.fr/actualite/challenge-mai-velo-2026 »}]

Goûter de l’équipe GHT Psy et Remise des lots. Venez à vélo !

© EPSM Lille-Métropole