Remise des lots et goûter pour les participants au challenge Parcours d’ouverture Mai à Vélo du GHT de Psychiatrie Nord – Pas-de-Calais, Estaminet du Moulin, Halluin
Remise des lots et goûter pour les participants au challenge Parcours d’ouverture Mai à Vélo du GHT de Psychiatrie Nord – Pas-de-Calais, Estaminet du Moulin, Halluin mercredi 3 juin 2026.
Remise des lots et goûter pour les participants au challenge Parcours d’ouverture Mai à Vélo du GHT de Psychiatrie Nord – Pas-de-Calais Mercredi 3 juin, 15h00 Estaminet du Moulin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T15:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-03T15:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:30:00+02:00
Mercredi 3 juin (EPSM Lille-Métropole)
Rencontre festive et remise des lots du challenge Mai à vélo de l’équipe GHT Psy 2026 dans un cadre d’exception : l’Estaminet du Moulin à Halluin
>>> Remise des lots
>>> Goûter sportif
Informations sur :
https://www.ghtpsy-npdc.fr/actualite/challenge-mai-velo-2026
Estaminet du Moulin Halluin Halluin 59250 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ghtpsy-npdc.fr/actualite/challenge-mai-velo-2026 »}] [{« link »: « https://www.ghtpsy-npdc.fr/actualite/challenge-mai-velo-2026 »}]
Goûter de l’équipe GHT Psy et Remise des lots. Venez à vélo !
© EPSM Lille-Métropole