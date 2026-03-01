Remise des prix 2026 48 heures du reportage sur smartphone Espace Chambon Cusset

Remise des prix 2026 48 heures du reportage sur smartphone

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier

Dans le cadre du Mois de la Francophonie 2026 , l’association Planète Jeunes Reporters organise une soirée de remise des Prix 2026 le mercredi 11 mars 2026 à 17h à l’Espace Chambon.

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes albertlondresvichy@gmail.com

English :

As part of Mois de la Francophonie 2026 , the Planète Jeunes Reporters association is organizing an evening to present the 2026 Awards on Wednesday March 11, 2026 at 5pm at Espace Chambon.

