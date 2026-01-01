Remise des prix Concours de dessins de Noël Médiathèque Municipale Ernest Labrousse Barbezieux-Saint-Hilaire
Médiathèque Municipale Ernest Labrousse 3 avenue Aristide Briand Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Début : 2026-01-22 17:30:00
fin : 2026-01-22
2026-01-22
Remise des prix à la médiathèque Ernest Labrousse à 17h30, suite à la 8ème édition du concours de dessins de Noël qui s’est déroulée en décembre 2025.
Médiathèque Municipale Ernest Labrousse 3 avenue Aristide Briand Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 30 70 mediatheque@mairie-barbezieux.fr
English : Remise des prix Concours de dessins de Noël
Award ceremony at the Ernest Labrousse media library at 5.30 pm, as part of the 8th edition of the Christmas drawing competition held in December 2025.
