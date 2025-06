Remise des prix Concours des Maisons et Balcons Fleuris Villa du Temps retrouvé Cabourg 25 juillet 2025 07:00

Calvados

Remise des prix Concours des Maisons et Balcons Fleuris Villa du Temps retrouvé 15 avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg Calvados

Début : 2025-07-25

fin : 2025-07-25

2025-07-25

À la suite du Concours des Maisons et Balcons fleuris, les lauréats seront récompensés lors d’une cérémonie à la Villa du Temps retrouvé !

Villa du Temps retrouvé 15 avenue du Président Raymond Poincaré

Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 28 88 88

English : Remise des prix Concours des Maisons et Balcons Fleuris

Following the Concours des Maisons et Balcons fleuris, the winners will be honored at a ceremony at the Villa du Temps retrouvé!

German : Remise des prix Concours des Maisons et Balcons Fleuris

Im Anschluss an den Wettbewerb der blühenden Häuser und Balkone werden die Gewinner bei einer Zeremonie in der Villa du Temps retrouvé ausgezeichnet!

Italiano :

Dopo il concorso Case e balconi fioriti, i vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia presso la Villa du Temps retrouvé!

Espanol :

Tras el concurso de Casas y Balcones en Flor, los ganadores serán homenajeados en una ceremonia que tendrá lugar en la Villa du Temps retrouvé

