Remise des prix du concours de photographie « Monuments de beauté de l’océan Indien » Samedi 20 septembre, 14h30 Palais de la Source La Réunion

Nombre de places limitées à 10 personnes pour l’événement. Inscription obligatoire.

« Regarder le monde, c’est toucher à sa diversité ». C’est l’invitation renouvelée aux collégiens dans le cadre du concours de photographie régional, « Monuments de beauté de l’océan Indien – saison 2 ». Se repérer dans l’espace, dans les pas de traqueurs de chefs-d’œuvre du patrimoine architectural et prendre un instantané d’un monument de son choix de manière originale, tel est le défi qui leur a été lancé pour cette seconde édition en 2025. Cette année, ce sont 186 collégiens, issus de 35 établissements du sud-ouest de l’océan Indien, Mozambique inclus, qui ont soumis 54 productions photographiques.

Autour d’un travail de mémoire et d’histoire, il a été proposé aux élèves, de 11 à 15 ans, des Comores, de Madagascar, du Mozambique, des Seychelles, de Maurice, de Mayotte et de La Réunion de réaliser collectivement une production photographique – quel que soit son support – d’un monument historique de leur pays et de l’accompagner d’une note, écrite ou orale de présentation au format libre.

Palais de la Source 2 rue de la Source 97400 Saint-Denis Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion 02 62 90 30 30 Le Palais de la Source abrite depuis 1978 le siège de la collectivité départementale. Il est d'une part, le seul à avoir une salle du conseil en saillie du corps principal du bâtiment, d'autre part, la seule structure avec une tour de 5 étages entièrement vitrée à La Réunion. Parking Poivre derrière le jardin de l'Etat

Bus Citalis : lignes 10 -11 -12 -14 – 19 – 21 -22 – 22A – 23 Arrêts jardin de l’Etat ou Hôpital d’enfants

Car jaune : 03 – T – ZO

Iconothèque historique de l’océan Indien