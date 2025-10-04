Remise des prix du concours de poésie Marignane

Remise des prix du concours de poésie Marignane samedi 4 octobre 2025.

Remise des prix du concours de poésie

Samedi 4 octobre 2025.

A 11h. Parc Ferrage Marignane Bouches-du-Rhône

Préparez-vous à célébrer la poésie !

Ne manquez pas ce rendez-vous la cérémonie des récompenses du concours de poésie.

Venez nombreux applaudir les lauréats !

(Ne pas être primé ne signifie pas être dépourvu de talent.)

Le jury du concours sera composé de personnalités culturelles et artistiques de Marignane. Le jugement se fera sur des œuvres anonymes.

Les délibérations du jury sont confidentielles et ses décisions sont souveraines…

Les poèmes ne seront pas retournés aux auteur(e)s. .

Parc Ferrage Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 11 11 standardmairie@ville-marignane.fr

English :

Get ready to celebrate poetry!

Don’t miss the poetry competition awards ceremony.

Come and applaud the winners!

(Not winning a prize doesn’t mean you’re devoid of talent)

German :

Bereiten Sie sich darauf vor, die Poesie zu feiern!

Verpassen Sie diesen Termin nicht: die Preisverleihung des Poesiewettbewerbs.

Kommen Sie zahlreich und applaudieren Sie den Preisträgern!

(Nicht prämiert zu werden bedeutet nicht, dass man kein Talent hat)

Italiano :

Preparatevi a celebrare la poesia!

Non perdetevi la cerimonia di premiazione del concorso di poesia.

Venite ad applaudire i vincitori!

(Non vincere un premio non significa essere privi di talento)

Espanol :

¡Prepárese para celebrar la poesía!

No se pierda la ceremonia de entrega de premios del concurso de poesía.

Venga y aplauda a los ganadores

(No ganar un premio no significa carecer de talento)

