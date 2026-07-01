REMISE DES PRIX DU CONCOURS DES PEINTRES DANS LA RUE Lunas-les-Châteaux

Informations pratiques

Lunas-les-Châteaux

REMISE DES PRIX DU CONCOURS DES PEINTRES DANS LA RUE

Lunas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

FETE DE L’EAU ET DE LA NATURE

Du 28 au 30 juillet 2026

Trois jours de spectacles vivants, de concerts, de manifestations vous attendent tous, petits et grands, au bord de l’eau. D’autres animations seront organisées en journée, restauration, buvette… Consultez le programme complet sur www.GrandOrb.fr

Mardi 28 Juillet à Lunas les châteaux

RDV au centre du village devant l’église

FETE DE L’EAU ET DE LA NATURE

Évènements gratuits et en extérieur

Du 28 au 30 juillet 2026

Trois jours de spectacles vivants, de concerts, de manifestations vous attendent tous, petits et grands, au bord de l’eau. D’autres animations seront organisées en journée, restauration, buvette… Consultez le programme complet sur www.GrandOrb.fr

Mardi 28 Juillet à Lunas les châteaux

RDV au centre du village devant l’église

9h 17h Concours des peintres dans la rue inscription à l’office de tourisme

16h Lectures au bord de l’eau

16h 19h Jeux en bois

16h 19h Balades à poney

16h 19h Stand GOE

17h30 Balade patrimoine/ géologie (sur inscription 04 67 95 70 91)

18h Remise des prix Jardins fleuris

18h Remise des prix Peintres dans la rue

20h Pièce de théâtre ENFIN !

Une fable écologique d’anticipation

Face aux premières coupures d’électricité fin 2028, Ana, alors adolescente, refuse d’être une victime passive du changement. C’est l signal d’un engagement radical et joyeux.

Aujourd’hui, 27 mars 2049, Ana va vous faire tester l’énergie du changement.

Enfin! est une fiction politique et une célébration où le récit de l’effondrement bascule en élan créateur.

Un spectacle visuel et accessible qui invite petits et grands à partager un moment collectif en plein air.

Mercredi 29 Juillet à Avène

RDV sur la place du marché

9h 17h Concours des peintres dans la rue

15h 18h Jeux en bois

17h30 Visite du moulin à Tan de la Salesse (sur inscription 04 67 95 70 91)

18h Concert lyrique

Retrouvez quelques uns des solistes des Valses de Vienne et de à la Jamaïque présentées dans le cadre du festival lyrique de Lamalou les bains, dans un contexte lyrique inoubliable.

18h45/19h Remise des prix Peintres dans la rue

20h Concert Le Fil Bleu

Chansons Folk Indé Duo

Artisan charbonnier aux textes humanistes et poétiques, inspiré par les paysages traversés par les rivières, Baptiste Dupré explore les liens entre mémoire, territoire et eau.

Le Fil Bleu est une création musicales poétique et sensible nourrie d’intime et d’universel.

Jeudi 30 Juillet à Ceilhes et Rocozels

RDV au plan d’eau Le Bouloc

9h 17h Concours des peintres dans la rue

14h 18h Concours de pêche enfants

15h 20h Activités d’eau sur le plan d’eau le Bouloc

17h30 Balade patrimoine/ géologie (sur inscription 04 67 95 70 91)

17h 19h30 Balades en calèches dans les ruelles de Ceilhes

18h30 Remise des prix Peintres dans la rue

20h 30 Spectacle DILO

Quelque part en Guyanne, sur une petite barge d’orpaillage, deux hommes.

Ils se connaissent peu et de leurs échanges émerge un texte poétique, appuyé par une composition musicale électro-jazz gorgée de sons aquatiques.

Assis sur la berge et munis de casques audio, le public se laisse embarquer au coeur de la forêt tropicale.

Il entre progressivement dans le délire halluciné de deux hommes qui attendent, isolés dans une immensité d’eau, dévoilant des bribes de leur vécu dans ce bout d’Amazonie.

150 casques maxi Réservation conseillée au 04 67 95 70 91

21h45 Concert Nico B and the Rising Band .

Lunas-les-Châteaux 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 95 70 91

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English : REMISE DES PRIX DU CONCOURS DES PEINTRES DANS LA RUE

WATER AND NATURE FESTIVAL

July 28–30, 2026

Three days of live performances, concerts, and events await everyone—young and old—by the water. Other activities will be organized during the day, including food and drink stands. Check out the full program at www.GrandOrb.fr

Tuesday, July 28 %E0 Lunas les ch%E2teaux

Meet in the village center—in front of the church

L’événement REMISE DES PRIX DU CONCOURS DES PEINTRES DANS LA RUE Lunas-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB