Remise des prix du Défi-lecture Ados 2025 Honfleur

Place de la Porte de Rouen Honfleur Calvados

Début : 2025-10-04 16:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

2025-10-04

Cette année encore, la médiathèque a proposé aux jeunes et aux adultes fans de littérature ados un challenge défi-lecture !

Un maximum de défis étaient à réaliser de janvier à septembre.

Exemples de défis : lire un livre tiré au sort, un livre d’une autre époque historique,

un livre dont le titre contient des chiffres… ou bien écouter un livre-audio.

20 défis étaient à relever en tout.

Ceux et celles qui auront validé le plus de défis du carnet pourront participer au tirage au sort

le samedi 4 octobre et tenter de gagner des lots.

La remise des prix sera suivie d’un goûter.

Entrée libre .

Place de la Porte de Rouen Honfleur 14600 Calvados Normandie

