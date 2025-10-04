Remise des prix du Défi-lecture Ados 2025 Honfleur
Remise des prix du Défi-lecture Ados 2025 Honfleur samedi 4 octobre 2025.
Remise des prix du Défi-lecture Ados 2025
Place de la Porte de Rouen Honfleur Calvados
Début : 2025-10-04 16:00:00
fin : 2025-10-04 17:00:00
2025-10-04
Cette année encore, la médiathèque a proposé aux jeunes et aux adultes fans de littérature ados un challenge défi-lecture !
Un maximum de défis étaient à réaliser de janvier à septembre.
Exemples de défis : lire un livre tiré au sort, un livre d’une autre époque historique,
un livre dont le titre contient des chiffres… ou bien écouter un livre-audio.
20 défis étaient à relever en tout.
Ceux et celles qui auront validé le plus de défis du carnet pourront participer au tirage au sort
le samedi 4 octobre et tenter de gagner des lots.
La remise des prix sera suivie d’un goûter.
Entrée libre .
Place de la Porte de Rouen Honfleur 14600 Calvados Normandie
