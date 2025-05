Remise des prix du Grand Prix de Poésie de l’Enclave des Papes – Salon d’Honneur du Château de Simiane Valréas, 1 juin 2025 10:00, Valréas.

Vaucluse

Remise des prix du Grand Prix de Poésie de l’Enclave des Papes Salon d’Honneur du Château de Simiane Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-01 10:00:00

fin : 2025-06-01 12:00:00

Date(s) :

2025-06-01

Le Club Arts & Rencontres a le plaisir de vous convier à la cérémonie de remise des récompenses de la 45ᵉ Édition du Grand Prix de Poésie de l’Enclave des Papes dimanche 1er juin 2025 à 10 h 00 Salon d’honneur du Château de Simiane à la Mairie de Valréas.

.

Salon d’Honneur du Château de Simiane Place Aristide Briand

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 84 54 14 77 artsetrencontres@live.fr

English :

The Club Arts & Rencontres is pleased to invite you to the awards ceremony for the 45? Edition of the Grand Prix de Poésie de l’Enclave des Papes on Sunday June 1, 2025 at 10:00 a.m. in the Salon d’Honneur of the Château de Simiane at the Valréas Town Hall.

German :

Der Club Arts & Rencontres lädt Sie herzlich zur Preisverleihung der 45 Ausgabe des Grand Prix de Poésie de l’Enclave des Papes am Sonntag, den 1. Juni 2025, um 10.00 Uhr im Salon d’honneur des Château de Simiane im Rathaus von Valréas einzuladen.

Italiano :

Il Club Arts & Rencontres è lieto di invitarvi alla cerimonia di premiazione della 45. edizione del Grand Prix de Poésie de l’Enclave des Papes Edizione del Grand Prix de Poésie de l’Enclave des Papes domenica 1 giugno 2025 alle ore 10.00 nel Salone d’Onore del Castello di Simiane presso il Municipio di Valréas.

Espanol :

El Club Arts & Rencontres tiene el placer de invitarle a la ceremonia de entrega de premios de la 45? Edición del Grand Prix de Poésie de l’Enclave des Papes el domingo 1 de junio de 2025 a las 10.00 h en el Salón de Honor del Castillo de Simiane en el Ayuntamiento de Valréas.

L’événement Remise des prix du Grand Prix de Poésie de l’Enclave des Papes Valréas a été mis à jour le 2025-05-19 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes